El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que podrían generar precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que anticipa un ambiente gris y poco soleado. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , manteniendo un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con un incremento en la probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.5 mm en diferentes periodos. Sin embargo, la probabilidad de tormenta es notable, alcanzando hasta un 70% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. La tarde no traerá grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 14 y 31 km/h, predominando del sector sur y suroeste. Esto podría generar un ligero efecto de enfriamiento, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se esperan durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y potencialmente inestable.

La probabilidad de lluvia se mantendrá alta durante la tarde, con un 90% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que los cordobeses deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados en la tarde y descendiendo nuevamente hacia la noche.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.