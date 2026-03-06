El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 75% de posibilidad de precipitaciones entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 30% hasta la 1 de la mañana del día siguiente, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas intermitentes.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 37 km/h en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y humedad, que se mantendrá en niveles altos, alrededor del 86% al inicio del día y descendiendo a un 72% por la tarde, generará una sensación de frío que podría hacer que las temperaturas se sientan aún más bajas.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas no se puede descartar, con un 60% de probabilidad en las primeras horas. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes que podrían permitir algunos claros temporales, especialmente hacia la tarde y la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:23, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar a los 8 grados, y la posibilidad de que las lluvias se reanuden, aunque en menor medida.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes y viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

