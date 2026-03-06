El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes más densas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, con una probabilidad de tormenta y lluvia escasa que podría afectar a la localidad, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 9 grados, mientras que por la tarde se espera que suban hasta los 14 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Cartaya vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 85% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 23 y 55 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de viento racheado. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 60% de posibilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es probable que los residentes de Cartaya experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones de tormenta son más probables.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con probabilidades de lluvia y tormenta, especialmente en las horas de la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

