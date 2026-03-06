El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que caigan entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia en diferentes periodos del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando hasta un 75% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 50% durante la tarde. Esto indica que es probable que los habitantes de Carmona se enfrenten a chubascos intermitentes, especialmente entre las 10:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa será elevada, con valores que rondarán entre el 72% y el 94% a lo largo del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las zonas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance la jornada, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan eventos aislados de tormenta.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y ráfagas de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.