El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, el tiempo en Camas se presenta mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 75% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento. Este soplará del oeste a una velocidad de entre 10 y 17 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h. La combinación de viento y humedad puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable, especialmente en las horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas son propicias para la formación de tormentas, por lo que se recomienda estar atento a posibles alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán más escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde y hasta 1 mm en la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables, especialmente en las horas de la mañana, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.