El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 6 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Cabra indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00.
Las lluvias serán escasas en general, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a las tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% durante la mañana y un 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, la actividad eléctrica podría ser un factor a considerar.
En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 10 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8-9 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica aún más baja debido a la humedad y el viento.
El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente durante la mañana. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, aunque las lluvias podrían persistir en forma de chubascos dispersos. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor intensidad de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.
En resumen, hoy en Cabra se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y tome las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.
