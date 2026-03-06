El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, con algunas variaciones en la densidad de las nubes. A partir de la mañana, se espera que la nubosidad se intensifique, alcanzando momentos de "muy nuboso" en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , comenzando con un fresco de 12 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el oeste a velocidades que rondarán los 10 a 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente durante las horas más frías de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que la probabilidad de precipitación alcance el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas. Además, hay un 45% de probabilidad de tormentas en la mañana, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

A medida que avance el día, se recomienda a los habitantes de Las Cabezas de San Juan que se preparen para condiciones inestables, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución en las carreteras. En resumen, un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras marcará la jornada, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo que invitará a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.