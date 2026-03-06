El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Bormujos se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 85% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana y el mediodía. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, puede ser suficiente para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 36 km/h, siendo más fuerte durante las primeras horas del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá presente, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en la mañana y manteniéndose por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente en combinación con las temperaturas más frescas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos frecuentes. La probabilidad de tormentas también se mantiene, con un 60% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 65% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se prevé que sea significativa.

En resumen, los habitantes de Bormujos deben estar preparados para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un buen momento para llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.