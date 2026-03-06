El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Bailén se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea un factor constante. Las primeras horas traerán lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm. A medida que avance la jornada, la intensidad de las lluvias podría aumentar, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este periodo, las lluvias podrían ser más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Predominará del oeste y su velocidad oscilará entre 14 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en momentos puntuales, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, acentuando la frescura del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 94% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede crear un ambiente bastante húmedo y pesado, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 75% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se descartan tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando la inestabilidad atmosférica podría ser más pronunciada.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el día en Bailén se presenta como un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

