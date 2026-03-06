El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que las condiciones sean especialmente inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en intervalos de tiempo específicos, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja, especialmente debido a la humedad y el viento. La sensación térmica oscilará entre los 2 y 7 grados, lo que indica que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir. El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados, y la sensación térmica podría descender aún más, llegando a los 3 grados en algunos momentos. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es prudente estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas puede generar condiciones más severas en ciertos momentos, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento, que soplará mayormente del oeste y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros en el exterior. Por lo tanto, se recomienda asegurar cualquier elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con una disminución en la probabilidad de lluvia. La puesta de sol ocurrirá a las 19:12, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.