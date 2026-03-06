El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Baena se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se prevé que afecten a la región. La situación atmosférica indica que la probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . A medida que avance el día, la sensación térmica podría descender aún más, alcanzando mínimas de 4 grados en algunos momentos, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h.

La lluvia será intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en las primeras horas y algo menos a lo largo del día. Aunque la lluvia será escasa en algunos periodos, la posibilidad de tormentas eléctricas añade un elemento de riesgo, con una probabilidad de tormenta del 75% en la mañana y del 50% en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con momentos de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. La bruma también puede persistir en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas frescas y el viento moderado contribuirán a una sensación térmica más baja. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.