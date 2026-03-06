El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Ayamonte se prepara para un día con un tiempo variable que podría traer sorpresas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 11 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a aumentar, llevando a un ambiente más nuboso hacia el mediodía.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados por la tarde, ofreciendo un respiro antes de que las condiciones climáticas cambien nuevamente.

A partir de la tarde, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones, con un 45% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad en el mismo periodo. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 79%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento. La visibilidad podría verse afectada por la posible lluvia, así que es aconsejable tener precaución si se viaja por la zona.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio despejado que dará paso a un ambiente más nuboso y potencialmente tormentoso por la tarde. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y prepárese para un día que podría traer sorpresas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.