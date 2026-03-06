El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados al amanecer, descendiendo a 11 grados en las horas siguientes. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 y 11 grados, con un leve descenso a 9 grados en las horas más frescas de la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes. La probabilidad de lluvia es significativa, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, que se mantiene en un 75% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes, especialmente en la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 26 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se prevé que disminuya ligeramente en intensidad hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% en las primeras horas, que desciende a un 45% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desarrollo, especialmente si se combinan con la inestabilidad generada por la humedad y el viento.

En resumen, Arahal experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se aconseja a los habitantes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.