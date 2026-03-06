El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían variar, pero que en general se prevén ligeras. En las primeras horas, no se anticipan precipitaciones significativas, pero a medida que avance la mañana, comenzarán a registrarse lluvias escasas, que se intensificarán en la tarde y podrían incluir tormentas aisladas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 79%. Esto contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas y la humedad será elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día para estar preparados y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, especialmente si se prevén actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.