El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Almonte se presenta con un panorama mayormente cubierto, con un estado del cielo que variará entre cubierto y muy nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera un cielo cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, subiendo ligeramente a 11 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 88% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa una probabilidad del 65% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 85% entre las 7 y la 1 de la tarde. Aunque las cantidades de lluvia no serán significativas, se prevén chubascos dispersos, especialmente en las horas de mayor nubosidad. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.3 mm en las horas más críticas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 40 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría afectar la sensación térmica.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 60% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, la posibilidad de tormentas eléctricas es real, lo que podría generar un ambiente inestable.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias y tormentas. Es un día para estar preparados y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica.

