El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El día de hoy, 6 de marzo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una serie de variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, y aumentando hasta un 90% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas.

La temperatura en Aljaraque se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 11 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 87%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta velocidad del viento podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo notable.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, con un 25% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 15% entre las 7 y la 1 de la noche. Sin embargo, es recomendable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo, dado el estado inestable de la atmósfera.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.