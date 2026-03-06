El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir algunas gotas, aunque se espera que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá un 25% de posibilidades hasta la 01:00 del día siguiente.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 63% y el 86% a lo largo del día. La humedad alcanzará su punto más alto en la mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que el día avance, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 14 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación de frescura persistirá debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 60% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, lo que permitirá que el cielo permanezca mayormente cubierto sin actividad eléctrica significativa.

En resumen, La Algaba vivirá un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones inestables, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.