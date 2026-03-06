El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 8 grados, que descenderán a 5 grados hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas más frías, con valores que podrían llegar a ser de 1 grado en algunos momentos. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en algunos momentos. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

A medida que avanza el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75% durante la mañana y un 55% en la tarde, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar acumulaciones de agua en algunas zonas.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y bien abrigado.

