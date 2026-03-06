El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 70% durante la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, el viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 60% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. A medida que nos acerquemos a la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se mantendrá un 40% en las horas de la tarde, lo que podría llevar a algunos chubascos dispersos.

En resumen, los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de lluvia persistirá.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-05T21:02:13.