El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 80% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 65%.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. La dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes.

Es importante que los habitantes de El Viso del Alcor se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de nubes densas, viento y la posibilidad de lluvia puede afectar las actividades cotidianas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Mantenerse alerta y preparado será clave para disfrutar de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.