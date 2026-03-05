El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 80% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 65%.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. La dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes.
Es importante que los habitantes de El Viso del Alcor se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de nubes densas, viento y la posibilidad de lluvia puede afectar las actividades cotidianas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad y el viento.
En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Mantenerse alerta y preparado será clave para disfrutar de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
