El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán densas, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad moderada de lluvia a lo largo del día. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. Las probabilidades de lluvia son más altas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de probabilidad de que se produzcan chubascos ligeros. Esto sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, aunque se espera que sean de corta duración.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.