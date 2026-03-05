El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, la ciudad de Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una mezcla de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 8 y 11 grados centígrados. La bruma y la niebla persistirán, especialmente en las primeras horas, pero se prevé que a lo largo del día se produzcan intervalos de nubes más densas. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 55% en las primeras horas, aumentando a un 80% por la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. La dirección del viento podría contribuir a la dispersión de la bruma, aunque no se espera que esto ocurra de manera significativa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 65% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas, aunque las tormentas no se anticipan como un fenómeno severo. La combinación de nubes densas y la posibilidad de tormentas ligeras podría hacer que la tarde sea un poco más inestable, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la niebla podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 19:11, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura en la hermosa ciudad de Úbeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.