El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, manteniendo un ambiente gris y opaco. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 72% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 85% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, si bien puede llover, será de manera ligera y dispersa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, Tomares experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves, alta humedad y una probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, y es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, sobre todo durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.