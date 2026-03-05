El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados.
La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 64% y el 99% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima una probabilidad del 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es posible que se produzcan algunas lloviznas intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de un ligero chaparrón, especialmente durante las horas de mayor actividad.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en la cercanía de árboles, debido a la posibilidad de rachas fuertes.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también se mantendrá en niveles moderados, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas, ya que podrían desarrollarse en cualquier momento.
En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para disfrutar del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
