El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

La jornada del 5 de marzo de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, y se espera que continúe así hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones son propicias para la formación de nubes y posibles precipitaciones. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia será variable, con un 35% de probabilidad en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que sean escasas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede contribuir a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Es recomendable que los residentes de La Rinconada tomen precauciones si planean salir durante este periodo, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

A medida que avance la tarde, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán ligeras, es probable que se produzcan intervalos de lluvia escasa. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, así que se aconseja precaución en la conducción. La puesta de sol se espera para las 19:21, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.