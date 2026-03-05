El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, manteniendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y ventoso.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un incremento notable en la tarde y la noche. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas aumentará considerablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, alcanzando un 70%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que generen chubascos breves.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada por la niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas. A medida que el sol se eleve, la visibilidad mejorará, aunque la nubosidad persistente podría limitar la claridad del cielo.

Es recomendable que los habitantes de Puente Genil se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente en la tarde y noche. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.