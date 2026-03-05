El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, alcanzando temperaturas mínimas de 5 grados en las primeras horas del día.
A partir del mediodía, la situación cambiará gradualmente. Las nubes comenzarán a aumentar, y para la tarde, se prevé que el cielo se torne nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 70% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.
En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 70% hacia el final del día, lo que podría traer consigo un cambio brusco en las condiciones meteorológicas.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 39 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio tranquilo con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se anticipa un cambio significativo hacia la tarde, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un abrigo, así como un paraguas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol está prevista para las 19:14, momento en el que el cielo podría estar cubierto, añadiendo un toque dramático al final del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
