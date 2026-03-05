El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, alcanzando temperaturas mínimas de 5 grados en las primeras horas del día.

A partir del mediodía, la situación cambiará gradualmente. Las nubes comenzarán a aumentar, y para la tarde, se prevé que el cielo se torne nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 70% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 70% hacia el final del día, lo que podría traer consigo un cambio brusco en las condiciones meteorológicas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 39 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio tranquilo con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se anticipa un cambio significativo hacia la tarde, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un abrigo, así como un paraguas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol está prevista para las 19:14, momento en el que el cielo podría estar cubierto, añadiendo un toque dramático al final del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.