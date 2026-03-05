El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Pozoblanco se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica cambie, con la llegada de bruma y niebla en las horas posteriores. Esto podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

La temperatura en Pozoblanco oscilará entre los 7 y los 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 79% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 35% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las cantidades de precipitación no serán significativas, con valores que rondan los 0.1 mm, es posible que se produzcan chubascos dispersos, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvia ligera, que podría ser más intensa en algunos momentos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la humedad y la lluvia. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, por lo que es importante tener cuidado al conducir. En resumen, hoy en Pozoblanco se experimentará un día variable, con un inicio soleado que dará paso a condiciones más inestables por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.