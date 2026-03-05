El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de tormenta y lluvia ligera, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 11 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la mañana y manteniéndose cerca del 100% durante las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura oscile entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 30 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. La dirección del viento también puede influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta más fría en comparación con la lectura del termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 25% de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 75%. Las lluvias acumuladas podrían ser de hasta 0.8 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para causar algunos inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera una ligera mejora en las condiciones meteorológicas, con una disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados , lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

