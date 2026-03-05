Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

Diario Córdoba

Hoy, 5 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha presentado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la tarde, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales, con una probabilidad de precipitación que alcanza hasta el 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias no serán intensas, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 95% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur-sureste. La velocidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica y condiciones más inestables. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse atentos a las condiciones cambiantes a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.

