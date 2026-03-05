El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 55% entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará de manera constante, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h, principalmente del suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas de la tarde, cuando las rachas de viento sean más intensas. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá mayormente del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:18, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados , y la humedad volverá a aumentar, lo que podría generar una atmósfera más densa y fría.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo nublado, fresco y con posibilidades de lluvia, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores y prepararse para un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.