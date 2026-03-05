El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 0.2 mm en las primeras horas y 0.5 mm en la tarde, lo que indica que, aunque hay probabilidad de lluvia, no se espera que sea significativa.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que hacia la noche se produzca un leve despeje, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:19, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, será más tranquila en comparación con las horas del día.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.