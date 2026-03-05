El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una combinación de niebla y bruma, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 4 de la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose en niveles elevados, alrededor del 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 10% en las primeras horas, aumentando a un 30% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 45% entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas aumentará, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 19 y las 21 horas. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, aunque las lluvias seguirán siendo escasas.

En resumen, Montilla experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas frescas, alta humedad y un leve riesgo de precipitaciones hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.