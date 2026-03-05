El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 10 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría favorecer la formación de brumas y nublados persistentes.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 35% en las primeras horas, aumentando a un 65% entre la tarde y la noche. Aunque las cantidades de lluvia no serán significativas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total, es recomendable que los habitantes de Moguer estén preparados para posibles chubascos esporádicos.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 45 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 35% durante las primeras horas, disminuyendo a un 5% hacia la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría provocar sorpresas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y las nubes, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar las condiciones del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.