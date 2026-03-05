El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Martos se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a aparecer, manteniendo la temperatura en torno a los 8 grados.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo se tornará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 7 grados a las 5 de la mañana. La humedad relativa será alta, superando el 90%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. Durante la mañana, se espera que las condiciones de cielo cubierto continúen, con temperaturas que se mantendrán entre los 7 y 9 grados hasta el mediodía.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 11 grados hacia las 2 de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en la franja horaria de 7 a 1 de la tarde, donde se estima un 20% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado que no superará los 0.9 mm hacia el final del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 36 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 9 de la noche. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 92% hacia el final del día. La probabilidad de tormenta también aumentará, especialmente en la franja horaria de 7 a 1 de la tarde, donde se estima un 20% de probabilidad.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida y que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.