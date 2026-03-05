El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 84% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 55% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 80% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que la tarde podría ser la más propensa a recibir lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las cantidades de precipitación estimadas son de 0.2 mm en la mañana y 0.3 mm en la tarde, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no será significativa.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. La dirección del viento podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas descendiendo a 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 65% entre las 19 y las 21 horas, lo que sugiere que la noche podría traer consigo más actividad eléctrica.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.