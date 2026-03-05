El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados, pero a medida que avance el día, se espera un ligero aumento que permitirá disfrutar de un ambiente más templado.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta el 66% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan lluvias escasas en la franja horaria de la mañana, con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia a un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Mairena del Aljarafe experimenten algunas lluvias durante la tarde, aunque se espera que sean ligeras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, además de las lluvias, podrían desarrollarse tormentas aisladas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas agradables en las horas centrales. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para la posibilidad de lluvia y que consideren llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.