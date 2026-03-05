El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 17 grados . La máxima se espera en torno a las 16:00 horas, cuando el termómetro podría alcanzar los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 31 km/h en las horas más activas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de posibilidades de lluvia. Se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en total. Sin embargo, no se descartan tormentas aisladas, ya que la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 65% durante el mismo periodo.

El viento, que soplará mayormente del sur y suroeste, variará en intensidad a lo largo del día. En la mañana, se prevén vientos de entre 5 y 9 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, con rachas que podrían superar los 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 13 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día de cielos cubiertos, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas a mano.

