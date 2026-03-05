El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la niebla hará su aparición, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Se espera que la niebla persista hasta la tarde, cuando el cielo se tornará más cubierto.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde y noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que apenas alcanzarán los 0.5 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará en la noche, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir por la noche.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será baja en las primeras horas, pero aumentará a un 70% durante la noche, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

En resumen, Lucena experimentará un día fresco y nublado, con niebla en la mañana y posibilidad de lluvias y tormentas por la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.