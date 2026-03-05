El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Los vientos soplarán predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar un ambiente propenso a la formación de tormentas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde, con un 25% de probabilidad en las primeras horas, que se incrementará hasta un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también es significativa, con un 70% de probabilidad en las horas pico de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que permitirán breves momentos de claridad, especialmente en la mañana y al final de la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque las lluvias serán ligeras, la presencia de tormentas podría generar momentos de inestabilidad, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para posibles cambios en las condiciones climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.