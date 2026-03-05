El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, se tornará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A partir de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la bruma que se prevé en algunos momentos del día.

La precipitación será escasa, con un pronóstico de 0.1 mm de lluvia a partir de las 8 de la tarde, lo que indica que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas. La probabilidad de precipitación aumentará a un 80% entre las 7 y la 1 de la mañana, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras o chubascos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento que, combinadas con la alta humedad, podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones variables y mantener precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.