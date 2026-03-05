El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Lepe. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que se mantiene constante a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 18 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, es importante destacar que existe una probabilidad del 45% de tormenta en las primeras horas de la mañana, que irá disminuyendo a un 10% entre las 07:00 y las 13:00, y a un 20% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la atmósfera podría estar inestable en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Aunque no se prevén precipitaciones, la posibilidad de tormentas en la mañana y la alta humedad pueden influir en la sensación térmica. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y ventoso, ideal para actividades en interiores o para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.