El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Lebrija. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, el cielo estará completamente nublado, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de lluvia escasa. Se prevé que la precipitación sea mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas centrales de la jornada. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Lebrija experimenten chubascos intermitentes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 84% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente durante los momentos de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día y un 75% entre las 7:00 y las 13:00 horas. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en la tarde.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.