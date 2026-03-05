El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Jaén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas condiciones de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la nubosidad se mantendrá alta, con momentos de cubierto y algunas posibilidades de tormenta, especialmente en la tarde. La temperatura oscilará entre los 9 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y puede generar condiciones de incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría favorecer la formación de niebla en las zonas más propensas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% en las primeras horas, aumentando a un 30% hacia la tarde. Aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo, se espera que haya algunas gotas dispersas, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm en las horas de la tarde, aunque la mayor parte del día se presentará seco.

El viento será un factor importante a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h, predominando de dirección oeste. Esto generará un ambiente ventoso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se experimentarán entre las 18:00 y 19:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 19:12.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones de niebla y bruma se intensifiquen, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y zonas rurales. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Las condiciones ventosas y la alta humedad serán factores a tener en cuenta para quienes salgan a disfrutar del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.