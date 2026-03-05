El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana. Aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de nubosidad variable. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 12 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será agradable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el tiempo cambiante.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 62% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% entre las 7 y las 1 de la tarde, y un 0% después de esa hora, lo que sugiere que las condiciones mejorarán a medida que avance el día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en el tiempo, ya que las tormentas pueden ser impredecibles.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento notable. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad.

