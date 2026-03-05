El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de nubes densas y la posibilidad de tormenta, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas de lluvia.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 13 grados . La temperatura más baja se espera en las primeras horas, mientras que a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza variable a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 60% por la tarde. Esto puede hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda, especialmente en las horas más cálidas.

El viento será un factor importante a tener en cuenta. Desde la mañana, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en la tarde, con dirección predominante del noroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 30% durante la mañana y un 25% por la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, no se puede descartar la posibilidad de algún chaparrón. La tarde se presentará más despejada, aunque el cielo seguirá mostrando nubes altas.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.