El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del sureste, que soplará a velocidades de entre 6 y 14 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de posibilidad de lluvia en ese intervalo. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos momentos.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevén algunas nubes altas que podrían dar un respiro a la monotonía del cielo gris. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipa que sean severas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad. El viento, que se mantendrá del sureste, podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.