El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados, y la nubosidad persistirá. A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 50% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de bochorno que podría experimentar la población.

Durante la tarde, la nubosidad se mantendrá, y se prevé que la temperatura comience a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:18. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% en las horas cercanas al anochecer, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un ligero aumento en la actividad eléctrica.

A medida que la noche avance, las temperaturas descenderán a los 14 grados, y la nubosidad seguirá presente, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Écija que se preparen para un día mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia y viento, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.