El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será constante, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados, y se espera que alcancen un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 80% entre la tarde y la noche. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Coria del Río lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que indica el termómetro.

A medida que el día avance, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y posibles lluvias, especialmente en las horas de la tarde. Por la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados.

En resumen, hoy en Coria del Río será un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia escasa y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un buen día para quedarse en casa o prepararse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.