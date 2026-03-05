El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles cambios. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque no se prevén precipitaciones significativas en las primeras horas, la probabilidad de lluvia aumentará a lo largo del día. En particular, se espera que entre las 15:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance hasta un 65%, con lluvias escasas que podrían acompañarse de intervalos nubosos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las horas previas a la tarde, aumentando a 3 mm en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas severas, podrían ser notables, especialmente en áreas abiertas. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la actividad atmosférica.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 16 grados en las horas centrales, descendiendo nuevamente a 12 grados hacia la noche. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Córdoba vivirá un día de cielos cubiertos y temperaturas frescas, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde y noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea estar al aire libre, especialmente en horas de mayor inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.